Léo Condé comemora fim do jejum no Vitória: ‘Estava incomodando’

Na oitava partida no comando do Vitória, Léo Condé finalmente comemorou o primeiro triunfo. Na noite de quarta-feira (8), o Leão venceu o Ceará, por 2×0, no Barradão, pela Copa do Nordeste. O rubro-negro entrou em campo para cumprir tabela, pois já está eliminado do regional, mas o treinador festejou o fim do jejum.

“A gente fica incomodado com isso. A gente vai conhecendo um pouco mais o elenco. Acho que desde o Ba-Vi a gente teve uma mudança de postura e eu estava confiante que poderíamos ter a primeira vitória. Passei por isso no Sampaio Corrêa, mas depois de um início ruim a gente brigou pelas primeiras posições na Série B. Espero que no Vitória a gente possa repetir esse feito com um final feliz. Mas é claro que estava incomodando muito, sim”, admitiu Léo Condé.

Na avaliação do treinador, o time está encontrando o caminho para a reabilitação na temporada. “Eu acredito que nos dois últimos jogos, o jogo de hoje e o clássico, a gente já teve uma postura muito boa dentro daquilo que a gente pensa. Uma equipe equilibrada, sem a bola, agressiva para marcar. Claro que não dá para ser agressivo o tempo inteiro. Nossa defesa teve um bom posicionamento, a linha de quatro como um todo e o Lucas também”, elogiou o técnico. No domingo (5), o Vitória empatou com o Bahia em 1×1, na Fonte Nova.

Léo Condé reforçou os elogios à postura defensiva do Vitória diante do Ceará e comentou a atuação de alguns jogadores específicos.

“O time não ficou tão exposto, e a Série B vai pedir isso, os jogadores de frente colaborando com o setor de meio, e o meio de campo ajudando a defesa. Acho que o Gegê e o Marco Antônio foram muito bem. Com a bola a gente conseguiu explorar algumas situações em jogadas de velocidade, acho até que poderíamos ter feito mais. No segundo tempo, apostamos mais no jogo apoiado, principalmente depois das entradas de Gamalho e Diego Torres. Os garotos também entraram bem. Fico feliz”.

O Vitória estreia na Série B do Brasileiro em 15 de abril, contra a Ponte Preta, mas terá que entrar em campo antes disso mais uma vez para cumprir tabela no Nordestão. O Leão encerra a participação no torneio regional diante do Campinense, no dia 22, às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande.