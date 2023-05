Léo Condé exalta Barradão lotado: ‘Queremos essa parceria até o fim’

Apesar da derrota diante do Atlético-GO no domingo (14), a torcida do Vitória mais uma vez compareceu em bom número ao Barradão e empurrou o time durante a partida. Quase 30 mil torcedores lotaram o estádio e viram o rubro-negro ser derrotado para o Atlético-GO pela 6ª rodada da Série B.

Em entrevista coletiva após o final da partida, o treinador Léo Condé agradeceu a parceria com a torcida e exaltou a festa durante o jogo. Questionado sobre a pressão que o estádio cheio poderia ter em cima dos atletas do Vitória, Condé minimizou um impacto negativo. “Jogadores experimentados já passaram por isso [estádio cheios]. De repente alguns [atletas do Vitória] ainda não tiveram oportunidade de jogar em clube onde tem um apoio maciço igual tem aqui, mas todos trabalham para isso e não acho que esse foi um fator, não […]. Temos um grupo muito experimentado, com jogadores jovens, sim, mas têm muitos jogadores experientes e o torcedor de forma alguma vai ser obstáculo para a gente. A gente lamenta não ter conseguido o resultado hoje, mas queremos essa parceria e esperamos que tenha essa parceria até o final junto com a torcida do Vitória”, reforçou.

Sobre o problema que afetou no desempenho da equipe diante do Dragão, Condé lembrou que a equipe, mesmo com a boa sequência de cinco vitória, ainda passa por um período de adaptação e ajustes. O treinador afirmou que, estando em boa fase, esses problemas tendem a ser solucionados mais rapidamente.

“O gol foi questão realmente de que a gente não esperava [sofrer um gol em casa]. Até então eram cinco jogos sem sofrer gols e os jogos sempre muito controlados. A gente acabou sofrendo o gol ali numa falha, algo muito fácil, da gente controlar para tirar o cruzamento e encurtar o jogador que iria finalizar. E depois aconteceu a mesma situação. Mas no intervalo a gente já fez essas correções, tanto que no segundo tempo praticamente não teve. É algo de uma equipe que está no processo de formação, apesar de ser o sexto jogo junto, mas o futebol ele sempre vai ter um processo de melhora. Principalmente em uma equipe que está em construção. Então, se você pegar os dez de linha, talvez tenha cinco, seis que jogaram no primeiro semestre, cinco seis que chegaram depois. Então vão ter alguns desajustes também. Quando você está ganhando fica mais fácil de ir ajustando”, finalizou o treinador.

A próxima partida do Vitória será diante do Mirassol, fora de casa, na próxima sexta-feira (19), às 19h. O Leão terá quatro dias de treinamento até a partida. O volante Rodrigo Andrade, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é ausência confirmada para o jogo.