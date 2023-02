Léo Santana supera Gusttavo Lima e é o cantor brasileiro mais ouvido no Spotify

Ter uma – ou várias músicas – entre as mais ouvidas do Carnaval sempre foi costume para Léo Santana, mas nesta temporada o cantor baiano conquistou feitos inéditos ao levar sua ‘Zona de Perigo’ para outro patamar, alcançando inclusive o posto de artista masculino mais ouvido do Brasil no Spotify e desbancando Gusttavo Lima, detentor do título até então.

Em números, GG conquistou mais de 12,1 milhões de ouvintes ao longo das últimas semanas com o hit, se se tornou a música em língua portuguesa com melhor posição nos charts do Spotify Global, alcançando o 11º lugar. De férias na Tailândia, onde acabou de chegar com a mulher, Lore Improta, Léo Santana segue divulgando ‘Zona de Perigo’, com direito à vídeo dançando no aeroporto.

Brasileiros

A posição de artista brasileiro a alcançar o melhor lugar na lista do Spotify Global pertence à Anitta, que chegou ao topo mundial com o reggaeton ‘Envolver’, no ano passado. Já a eterna rainha da sofrência Marília Mendonça continua sendo a artista preferida no país, superando os 15 milhões de ouvintes, seguida por Ana Castela (12,6M), Léo Santana (12,1M), Mari Fernandez (12M) e Gusttavo Lima (11,5M).

