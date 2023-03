Letex recebe troféu de “destaque do ano” no Prêmio JK

Hub criativo foi reconhecido pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito pela campanha “Quem Diria”

O hub criativo de aceleração de negócios, marcas e pessoas, LETEX, recebeu nesta quarta-feira, o troféu de “Destaque do Ano” do Prêmio JK, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito celebrou o aniversário da cidade para reconhecer as empresas que têm feito a diferença no mercado. A LETEX Hub recebeu a honraria pela campanha “Quem Diria” que apresenta a trajetória dos influenciadores digitais na luta pelo sonho de transformar a realidade à sua volta.

A LETEX Hub desenvolveu metodologia que transforma narrativas criativas em comerciais e ações encantadoras que conectam influenciadores digitais, tecnologia de dados e distribuição em múltiplos canais, gerando resultados memoráveis de vendas, reputação, branding, engajamento e posicionamento.

A campanha “Quem Diria” apresenta o caminho percorrido pelos influencers hoje, com toda a trajetória de superação, vitória e conquista que também foi percorrida pelo Presidente Juscelino Kubitschek e por inúmeras estrelas e personalidades que passaram pelo Copacabana Palace, que é um símbolo histórico para cidade e para o mundo e que completa 100 anos em 2023 e é um símbolo histórico para a cidade do Rio de Janeiro e para o mundo.. Assista a campanha aqui!

Saiba mais sobre a LETEX Hub – https://www.instagram.com/letex.hub/