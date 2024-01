Lewandowski convida chefe do MP de SP para segurança pública

Novo ministro da Justiça disse que área será sua prioridade; Mário Luiz Sarrubbo é conhecido por adotar “linha dura” contra o crime organizado

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, foi convidado por Ricardo Lewandowski para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça Reprodução/YouTube – 15.dez.2022

Mariana Haubert 17.jan.2024 (quarta-feira) – 17h28



O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convidou o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, 60 anos, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Lewandowski e Sarrubbo conversaram na semana passada e o convite foi oficializado nesta semana. Para aceitar o novo cargo, o procurador precisará se desincompatibilizar do Ministério Público, onde atua desde 1989. Ele deverá se aposentar da instituição.

A escolha pelo nome do procurador se deu por ser considerado “linha dura” no combate ao crime organizado no Estado de São Paulo. Ao ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 11 de janeiro, o novo titular da Justiça afirmou que sua prioridade será a área de segurança pública, que classificou como um “grande desafio” para o país.

Sarrubbo é próximo do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que foi secretário de segurança pública de São Paulo de 2015 a 2016.