Lewandowski determina revisão em penitenciárias federais após fuga

Penitenciária Federal de Mossoró confirmou fuga de 2 presos nesta 4ª (14.fev); é a 1ª ocorrência do tipo em uma prisão federal na história

O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski determinou que a revisão dos equipamentos e protocolos de segurança nas 5 penitenciárias federais do país seja “imediata” Sérigio Lima/Poder360 – 1º.fev.2024

PODER360 14.fev.2024 (quarta-feira) – 20h00



O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski determinou na noite desta 4ª feira (14.fev.2024) a revisão dos equipamentos e protocolos de segurança nas 5 penitenciárias federais do país. Em nota, o ministério afirmou que a revisão deve ser “imediata”.

A decisão se dá depois de a Penitenciária Federal de Mossoró (RN) ter confirmado a fuga de 2 presos nesta 4ª feira (14.fev). O presídio é um dos 5 de segurança máxima do Brasil –foi a 1ª ocorrência do tipo em uma penitenciária federal na história do país.

O ministro acionou a direção-geral da PF (Polícia Federal) para abertura de investigações e instruiu a corporação para que efetuasse o registro dos nomes de fugitivos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e no Sistema de Proteção de Fronteiras para que os 2 passem a ser procurados pela comunidade policial internacional.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também deve realizar o monitoramento de rodovias e dar suporte à recaptura dos foragidos, enquanto as Ficco (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) irão colaborar com esforços de localização e prisão de ambos.

A ação já conta com o engajamento de mais de 100 agentes federais.

O secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, também foi a Mossoró para apurar presencialmente a fuga e a tomada das ações cabíveis.

ENTENDA O CASO Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça (o Tatu) e Deibson Cabral Nascimento (o Deisinho), e fazem parte do Comando Vermelho. Eles são do Acre e foram transferidos para o presídio de Mossoró em setembro de 2023.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte disse que fez contato com as secretarias de Segurança Pública da Paraíba e do Ceará para a realização de ações integradas de reforço policial nas divisas entre os Estados.