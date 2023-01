BBB23: Casimiro Miguel revela condição para participar do programa

Casimiro Miguel negou que estará no BBB23, e revelou uma condição inusitada para participar do programa da Globo 04/01/2023 14:40, atualizado 04/01/2023 14:40

Reprodução

O BBB23 está chegando e junto estão crescendo as especulações sobre quem estará na casa mais vigiada do país. Entre os nomes dos possíveis participantes, surgiu o de Casimiro, streamer que ganhou notoriedade em 2022.

Lendo os comentários de seu mais recente vídeo, o carioca negou a participação no reality. A justificativa seria de que, caso ele estivesse no programa, ele já estaria confinado.

Leia a matéria completa no Famosos e Celebridades, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas