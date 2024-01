Líder do governo pede reforma no sistema de inteligência

Deputado José Guimarães comenta operação da PF sobre suposta prática de espionagem pela Abin

Segundo o deputado federal José Guimarães (foto), a “autonomia não pode servir de abrigo para criminosos” Sérgio Lima/Poder360

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), defendeu na 2ª feira (29.jan.2024) uma “ampla reforma no sistema de inteligência do país”. O comentário do congressista foi dado em meio às investigações de um suposto monitoramento ilegal realizado pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O avanço das investigações sobre evidentes crimes praticados por integrantes da Abin deixa claro a necessidade de ampla reforma no sistema de inteligência do país. Autonomia não pode servir de abrigo para criminosos”, escreveu em publicação no X.

OPERAÇÃO Na semana passada, uma decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, revelou um relatório da PF (Polícia Federal) que indica que a gestão do ex-diretor da Abin, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), teria “instrumentalizado” a agência para fins políticos, monitorando jornalistas, ministros do Supremo e adversários políticos do governo Bolsonaro. Ramagem foi alvo de operação da PF na 5ª feira (25.jan).

Na 2ª feira (29.jan), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) também foi alvo de mandados de busca e apreensão em sua casa, no gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e na casa de praia da família em Angra dos Reis (RJ). A PF investiga se Carlos recebia informações ilegais da agência de inteligência.

Um relatório da PF indica que Carlos participou do “núcleo político” da organização criminosa supostamente formada por funcionários da Abin que monitorou autoridades sem autorização judicial.

