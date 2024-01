Líder do PT na Câmara declara apoio a Boulos em São Paulo

José Guimarães divulgou pesquisa de intenção de voto com o deputado na liderança e escreveu: “Muda São Paulo com Boulos prefeito”

O PT oficializou em 5 de agosto que apoiará o nome de Guilherme Boulos (foto) na disputa para a Prefeitura de São Paulo Sérgio Lima/Poder360 – 4.out.2023

O líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), declarou apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Em publicação feita nesta 2ª feira (1º.jan.2024) no X, Guimarães escreveu: “Muda São Paulo com Boulos prefeito”.

O post vem acompanhado de uma publicação feita na rede social por Boulos com resultados da pesquisa eleitoral do instituto Atlas que mostra o deputado com 29,5% das intenções de voto, na frente do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tem 18%.

O instituto Atlas ouviu 1.600 pessoas de 25 a 30 de dezembro de 2023. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Leia os resultados completos para a prefeitura de São Paulo:

Guilherme Boulos – 29,5%; Ricardo Nunes – 18,0%; Ricardo Salles (PL-SP) – 17,6%; Tabata Amaral (PSB-SP) – 6,2%; Kim Kataguiri (União Brasil-SP) – 5,3%; Marco Vinholi (PSDB-SP) – 0,8%; Maria Helena (Novo-SP) – 0,6%; Voto branco/nulo – 8%; Não soube responder – 14,1%. Leia mais:

Pré-candidatos da direita em SP lideram engajamento nas redes. O PT oficializou em 5 de agosto que apoiará o nome de Boulos na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Com isso, o partido não terá uma candidatura própria à prefeitura da capital paulista. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já comandou São Paulo 3 vezes:

Luiza Erundina (1989-1993); Marta Suplicy (2001-2005); Fernando Haddad (2013-2017). Os 3 disputaram a reeleição. Nenhum deles foi reeleito.