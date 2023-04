Líderes de facções ligadas ao tráfico de drogas do Norte e Nordeste são presos no Rio de Janeiro

Dez líderes de facções foram presos no Estado do Rio de Janeiro neste final de semana. O governador, Cláudio Castro, declarou em coletiva de imprensa que realizou um investimento superior a R$ 1 bilhão para que os profissionais da área da segurança possam ter melhores condições de trabalho nessas incursões que são realizadas nas comunidades e favelas. Recentemente, um homem morreu durante um conflito. Ele comandava o tráfico de drogas no Norte do país. Além dele, uma mulher foi presa com ligação ao tráfico de drogas no Nordeste. Há muitos anos, vários traficantes buscam o Rio de Janeiro para se esconder. As operações têm se intensificado, principalmente na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, recentemente um outro homem foi preso. Segundo as investigações, poderia ter relação com um assalto a um shopping de luxo na Barra da Tijuca. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem ajudado nesse trabalho, assim como o governo do Estado, para que as ações possam continuar nessas comunidades e favelas e para que o número de crimes possa cair.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer