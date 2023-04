Líderes do governo Lula decidem apoiar criação da CPMI do 8 de Janeiro

Mudança na postura dos articuladores do Planalto ocorre após divulgação de vídeos em que agora ex-ministro do GSI aparece orientando vândalos

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Deputado federal José Guimarães (PT) é o líder do governo na Câmara



O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães, anunciou nesta quarta-feira, 19, o apoio das lideranças do governo Lula à instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Segundo Guimarães, a decisão acontece após reunirão entre lideranças e o Palácio do Planalto. “Ninguém mais que o governo quer investigar os atos. Doa a quem doer”, afirmou em conversa com jornalistas. Na prática, a mudança na postura dos articuladores do Planalto ocorre após divulgação de vídeos em que agora ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, aparece orientando vândalos.

