Lil Nas X “sai do armário” novamente e afirma aos fãs ser bissexual

Em 2019, Lil Nas X assumiu ser homossexual. Recentemente, o artista afirmou no Twitter que acredita ser bissexual 11/01/2023 16:49, atualizado 11/01/2023 16:49

Reprodução/Instagram

Lil Nas X foi sincero com os seus seguidores e abriu o jogo sobre sua sexualidade. Em 2019, o rapper se assumiu gay nas redes sociais. Entretanto, quatro anos depois, ele atualizou seus fãs.

“Sejam sinceros, vocês ficariam bravos comigo se eu pensasse que sou um pouco bissexual?”, escreveu Lil Nas X no Twitter. “Essa foi a última vez na qual eu saio do armário, prometo”, continuou o cantor.

be fr would y’all be mad at me if i thought i was a little bisexual

— i am reading all that (@LilNasX) January 9, 2023

