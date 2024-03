Lilia Schwarcz é eleita para Academia Brasileira de Letras

A historiadora e antropóloga Lilia Katri Moritz Schwarcz foi eleita como nova integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta quinta-feira, 7, e passará a ocupar a cadeira de número 9, anteriormente pertencente ao historiador Alberto da Costa e Silva, falecido em novembro de 2023. Lilia recebeu 24 votos dos 38 possíveis na votação, concorrendo com outros candidatos como Edgard Telles Ribeiro, Chirles Oliveira Santos, Ney Suassuna, Antônio Hélio da Silva, J. M. Monteirás e Martinho Ramalho de Melo. Durante o evento da ABL, Lilia expressou sua emoção ao assumir a vaga de Alberto, seu mentor intelectual e afetivo. Com o feito alcançado, Lilia se torna 11ª mulher a ganhar título de imortal

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Para mim, faz muito sentido entrar na vaga do Alberto. Ele era meu pai intelectual e afetivo, e gostaria muito de seguir seus passos. Cuidar, em primeiro lugar, da memória, porque a ABL é uma instituição fundamental para a memória brasileira”, disse Schwarcz. “Vasculhar os arquivos como ele fazia, a biblioteca, e poder contar uma história mais múltipla e mais plural. Doutor Alberto foi conhecido pela equidade. Estudioso das Áfricas e da escravidão. Eu gostaria muito de continuar trabalhando por uma ABL mais plural e representativa”, acrescentou.

A historiadora, que também é professora sênior de antropologia na Universidade de São Paulo e Visiting Professor em Princeton, nos Estados Unidos, possui mais de 30 livros publicados, alguns traduzidos para diferentes idiomas. Entre suas obras mais conhecidas estão “Retrato em branco e negro” (1987), “As Barbas do Imperador” (1998), “Brasil uma biografia”(2015) e “Lima Barreto triste visionário” (2018). Porém, ela também foi premiada com: Comenda do Mérito Científico, medalha Júlio Ribeiro e Comenda Rio Branco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA