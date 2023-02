O Linkin Park anunciou que lançará uma música inédita nesta sexta-feira (10), direto dos arquivos do disco Meteora. A faixa, intitulada Lost, é parte das celebrações do aniversário de 20 anos do seu segundo álbum de estúdio, que contou com os sucessos Numb e Somewhere I Belong.

A banda segue em hiato iniciado em 2017, após a morte de um dos vocalistas da banda, Chester Bennington.

Confira uma prévia de Lost: