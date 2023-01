Repórter da Globo pede demissão após oito anos na emissora

A repórter Ana Helena Goebel se demitiu da Rede Globo após oito anos na emissora. A jornalista se despediu com um texto emocionante nas redes sociais. Na postagem, Goebel, que trabalhava no SporTV, afirmou que desde mais nova tinha um sonho em trabalhar na Globo e morar no Rio de Janeiro.

“Foram inúmeras transmissões, programas e eventos. Muita dedicação, estudo e entrega. Tantos feriados e finais de semana… plantões e mais plantões. Tudo valeu a pena!”, escreveu Goebel.

A repórter continuou o texto falando que ainda tem sonhos para realizar, dando a entender que já tem um novo emprego.

“Ainda tenho outros sonhos pra realizar, então é hora de mudar a rota. Seguirei com a mesma vontade daquela menina, que está sempre aqui dentro me lembrando que a vida é feita de desafios, e são eles que me movem,” finalizou.

Na publicação é fácil notar diversos comentários de amigos jornalistas se despedindo de Goebel e rasgando elogios à profissional.

“Sucesso, garota! Você é maravilhosa!” disse Renata Silveira.

“Primeiro de tudo eu lamento sua saída, porque, cara, como você é boa! Mas fico muito feliz por encontrar novos caminhos e por nunca nunca ter perdido o ímpeto de ir atrás. Como você fala ‘eu amo isso aqui, Ana, amo falar de futebol’ e é esse amor que vai te conduzir onde quer que você vá. Conta comigo” postou a amiga e jornalista Ana Thais Matos.