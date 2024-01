Lira cancela participação em ato que relembra invasões aos Três Poderes, e defende punição de responsáveis

Um ano após a invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília, ocorrida em 8 de janeiro de 2023, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usou as redes sociais para relembrar os acontecimentos e afirmar que os atos merecem ser “permanentemente repudiados”. Em sua publicação nesta segunda no X (antigo Twitter), Lira ressaltou a importância de punir os responsáveis “com o rigor da lei” e destacou que a violência e a destruição não podem ser toleradas, mesmo em manifestações e protestos. “A liberdade de manifestação e o direito fundamental de protestar jamais podem se converter em violência e destruição. Devemos sempre celebrar a democracia e cuidar do futuro de nosso país”, afirmou.

O presidente da Casa também aproveitou para mencionar os trabalhos realizados na Casa durante o ano passado. Segundo ele, a democracia, exercida pelos três poderes de acordo com a Constituição, é o único caminho para o desenvolvimento, prosperidade e bem-estar dos brasileiros.”Câmara dos Deputados cumpriu sua missão constitucional de legislar. Aprovou marcos normativos relevantes, que permitirão ao Brasil dar um salto para o futuro, tais como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o marco legal do crédito de carbono e a pauta verde”, completou.

Arthur Lira, no entanto, cancelou na manhã deste segunda sua presença no evento no Congresso Nacional em memória aos atos do 8 de Janeiro. De acordo com sua assessoria, o político permanecerá em Alagoas devido a problemas de saúde na família. Lira estava programado para discursar no evento e compor a mesa de honra ao lado de autoridades como o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente Lula.

