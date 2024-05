Lira, Dantas, Fachin e 13 ministros de Lula vão ao RS; leia a lista

Comitiva embarcou para o Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (5.mai) para acompanhar a situação das vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Estado

O presidente da Câmara, Arthur Lira (foto), é uma das autoridades que acompanham o presidente Lula em viagem ao Rio Grande do Sul Mario Agra/Câmara dos Deputados – 13.mar.2024

Houldine Nascimento 5.mai.2024 (domingo) – 10h12



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para o Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (5.mai.2024) para acompanhar a situação das vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo lidera uma comitiva que inclui os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

A lista conta com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin. Treze dos 38 ministros de Estado também viajaram com Lula.

Eis a lista completa das autoridades:

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; Bruno Dantas, presidente do TCU; Rui Costa, ministro da Casa Civil; José Múcio, ministro da Defesa; Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Renan Filho, ministro dos Transportes; Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; Camilo Santana, ministro da Educação; Nísia Trindade, ministra da Saúde; Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego; Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Jader Filho, ministro das Cidades; Márcio Macêdo, ministro da Secretaria Geral da Presidência; Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais; Edson Fachin, Ministro do STF; General Tomás Paiva, comandante do Exército. Os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) já estão no Rio Grande do Sul. Os 2 chegaram ao Estado ainda no sábado (4.mai).