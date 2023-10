Reconstituição aponta que empresário “parece” agredir filho de Moraes

O inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga as supostas agressões contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a família no aeroporto de Roma, na Itália, reconstituiu o episódio. Segundo a corporação, em certo momento, o empresário Roberto Mantovani “parece” ter batido com as costas da mão no filho do magistrado, Alexandre Barci.

“Na sequência, Roberto Mantovani parece bater as costas de sua mão direita no rosto de Alexandre Barci, vindo a atingir os óculos deste e, aparentemente, deslocá-los. Os óculos chegam a cair ao chão devido a uma discreta esquiva da vítima”, destaca um trecho do documento.

Roberto Mantovani, suspeito de agredir ministro Alexandre de Moraes

O empresário Roberto Mantovani, suspeito de agredir Moraes Reprodução

Casal acusado de agressão a Moraes presta depoimento na PF em SP1

Fábio Vieira/Metrópoles

andreia munarão

Andreia Munarão, esposa de Roberto Mantovani, teria xingado Moraes no Aeroporto de Roma Redes sociais/Reprodução

O ministro Dias Toffoli, também do STF, retirou o sigilo das investigações sobre o caso. Além disso, o magistrado prorrogou o prazo das acusações.

Entenda o caso O ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado por um grupo de brasileiros em Roma em 14 de julho. As agressões teriam partido de Andreia Munarão, Alexandre Zanatta e o empresário Roberto Mantovani Filho. As autoridades italianas enviaram imagens do aeroporto para a Polícia Federal.

Segundo o inquérito da PF, há indícios de que Mantovani e a esposa, Andreia, desafiaram o filho de Moraes. Todo o tumulto ocorreu por causa do uso da sala VIP do aeroporto.

“Roberto parece afrontar e desafiar o filho do ministro, confrontando-lhe, enquanto Andréia, aparentemente continua a gritar, apontando o dedo indicador para ele [Barci] ou para alguém próximo”, ressalta o inquérito.

“Roberto possui uma estatura mais alta que Barci. Por isso, dada a tensão naquele momento, Roberto parece se impor perante Barci e afrontá-lo de forma intimidativa, ‘peitando-o’, como demonstra sua postura corporal aparentemente hostil e agressiva vista na imagem”, salienta a PF.