Lira quer incluir reforma tributária na pauta da Câmara nesta sexta

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, concede entrevista coletiva no Salão Verde – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), quer incluir a reforma tributária na pauta da Casa nesta sexta-feira (15/12). Os parlamentares não chegaram a um acordo sobre temas presentes na proposta do relator no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM).

A reforma tributária esteve presente em diversas reuniões nesta quinta-feira (14/12). O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), inclusive participou de encontro com Arthur Lira e os relatores da proposta em ambas as Casas em que foi decidido o adiamento da votação.

Pacheco: há desejo da Câmara para votar tributária na próxima semana

A demora para análise da proposta ocorre devido à dificuldade dos parlamentares em encontrar um acordo em torno da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para taxar os produtos da Zona Franca de Manaus, no Amazonas.

Outro item que ainda está em discussão é a manutenção de incentivos fiscais para o setor automotivo do Nordeste. O tópico foi rejeitado na primeira votação na Câmara, mas foi aprovado no Senado e, agora, voltou para Câmara, onde enfrenta dificuldades com os políticos do Sudeste.

A proposta precisa do aval da Câmara para seguir à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso a proposta seja votada nesta sexta na Câmara, os deputados vão analisar o texto de forma semipresencial, ou seja, remotamente.

Na próxima semana, a previsão é de que o Congresso Nacional fique focado na análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. O texto define as bases gerais para o orçamento do próximo ano.

