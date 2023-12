Litoral de São Paulo tem 33 praias impróprias para banho; saiba quais

No litoral paulista, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) registra que 33 praias estão impróprias para banho. O último boletim, que mediu a qualidade da água, é válido até o dia 28 de dezembro. A cidade de Praia Grande lidera o ranking com oito praias impróprias, seguida de Ubatuba com sete. De acordo com o levantamento, são 17 praias impróprias no litoral sul e 16 no litoral norte. Todas as semanas a Cetesb mede as bactérias encontradas nas águas e ao identificar mais de cem unidades de colônias a cada 100 mililitros de água a praia é considerada imprópria para o banho de mar. O local então é identificado com uma bandeira vermelha para indicar o risco à saúde dos banhistas. Confira abaixo as praias que estão com bandeira vermelha até o dia 28 de dezembro.

Litoral norte:

Ubatuba: Itamambuca, Iperoig, Itaguá (dois trechos), Perequê Mirim, Lázaro e Praia Dura.

Caraguatatuba: Tabatinga e Capricórnio.

São Sebastião: São Francisco, Portal da Cruz e Boiçucanga.

Ilhabela: Itaquanduba, Itaguaçu, Perequê e Ilha das Cabras.

Litoral sul:

Guarujá: Perequê.

Mongaguá: Vera Cruz e Itaoca.

Itanhaém: Sonho.

Praia Grande: Boqueirão, Vila Tupy, Vila Mirim, Maracanã, Vila Caiçara, Real, Flórida e Jardim Solemar.

São Vicente: Praia da Divisa, Milionários, Gonzaguinha e Prainha.

Peruíbe: Prainha.

Leia também

Verão começa nesta sexta-feira e pode ser o mais quente da história



Operação Verão reforça segurança no litoral de SP com 3.108 policiais militares



*Com informações do repórter Marcelo Mattos