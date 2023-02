Litoral norte de SP deve sofrer com chuva, granizo e vendaval nesta quinta; número de mortos sobe para 50

De acordo com meteorologistas, desta quinta-feira, 23, ao próximo sábado, 25, há condições para precipitação de chuvas de intensidade moderada à forte, acompanhadas por raios, ventos e pontual queda de granizo no litoral norte de São Paulo. A região foi afetada no último domingo, 19, pelo maior volume pluviométrico já registrado no Brasil, o que provocou enchentes, deslizamentos de terra, desabamento de casas, com consequentes mortes e desaparecimentos. Segundo o governo do Estado, até o momento, 50 óbitos foram confirmados, sendo 49 em São Sebastião e um em Ubatuba. A atualização mais recente foi divulgada pelo Palácio dos Bandeirantes por volta das 18h30. Desses, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. O número de desabrigados e desalojados subiu para 4.066. Dados atualizados apontam que são 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.

Nesta quinta, a força-tarefa multidisciplinar que atua ininterruptamente na região desde o último domingo com operações de busca e resgate de desaparecidos, recebe apoio da Marinha do Brasil, que leve seu maior navio para o porto de São Sebastião. O Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico contém um hospital de campanha com 300 leitos, seis aeronaves, três embarcações de desembarque de viaturas e duas lanchas. Além disso, deve levar ao litoral norte de SP uma equipe de 180 fuzileiros navais treinados para situações emergenciais de defesa civil, que devem contribuir na desobstrução de vias da região, além de 28 profissionais de saúde de diversas especialidades para atender a população local. Mais de mil militares estarão envolvidos na ação. A informação foi dada inicialmente pelo governador Tarcísio de Freitas (PRB), em entrevista coletiva na última terça-feira, 22, e confirmada pela Marinha nesta quarta, ao enviar a embarcação, que saiu em direção ao seu objetivo pela manhã.

Em entrevista à Jovem Pan News, o 1º tenente daDefesa Civil de São Paulo, Roberto Farina, pediu que os turistas evitem viajar para a região no próximo final de semana para não atrapalhar a atuação da força-tarefa. “Há previsão de chuva. No final de semana, o pessoal quer descansar, mas nós orientamos que busquem outros destinos, ao invés de descer para a Baixada Santista, principalmente para o litoral norte, porque nós estamos restabelecendo todos os canais de comunicação, energia elétrica, também a água. Então, há diversos maquinários andando pelas vias e diversas equipes da força tarefa multidisciplinar que está atuando na região. Isso pode até dificultar o conforto das pessoas que pensam em vir para cá descansar. Orientamos que, neste final de semana, as pessoas fiquem em casa ou procurem outra programação que não seja nesta região”, afirmou.