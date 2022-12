Lore Improta se irrita com pergunta se está grávida: ‘bosta ou gases’

Lore Improta negou que esteja grávida do segundo filho. A dançarina criticou a pressão estética após postar fotos de biquíni.

Ela disse que os comentários sobre a aparência física podem ser prejudiciais para pessoas que sofrem com transtornos alimentares, e brincou: “é bosta ou são gazes”.

Fãs desconfiaram que a ex-Bailarina do Faustão estivesse novamente grávida do cantor Leo Santana, e perguntaram nos comentários, deixando a dançarina irritada. Os dois já são pais de Liz, de um ano.

“Para quem está falando que estou grávida, porque tudo eu estou grávida, parem de loucura. Postei foto de biquíni e falaram que estou grávida. Primeiro, estou mais magra que essa madeira porque fiquei doente e magra demais. Não gosto de ficar tão magra assim. Não sei onde vocês estão vendo gravidez. Mas se estão vendo alguma coisa na minha barriga ou é bosta, ou são gases, mas gravidez não é. Está longe essa gravidez, longe”, afirma.

Lore falou do perigo do padrão de beleza ainda exigido principalmente em relação às mulheres. “Isso é muito grave. Tomem cuidado. Uma pessoa que já sofre com anorexia, bulimia ou qualquer transtorno com o corpo, vê esses comentários na internet… Finja que eu não sou bem resolvida com o meu corpo e não entendesse o que aconteceu comigo nesses últimos 20 dias, e aí começassem a falar que eu estava grávida. Eu sei que não é sobre isso, as pessoas começam a falar isso para falar que você está gorda. Se pessoa sofre de transtorno, isso é muito perigoso. A pessoa vai tentar cada vez mais emagrecer e ficar mais doente ainda. Tenham consciência do que comentam”, lamentou.

“Eu vou seguir comendo, acabei de comer um pote de sorvete. Para quem está perguntando da minha dieta, não existe dieta. Estou fazendo dieta de engordar. Comendo três pães por dia, chocolate, sorvete… Estou de férias. E sério, emagreci uns 5 kg nesses últimos 20 dias sem treinar, me alimentar bem, tomando muito remédio… Então o que está passando, estou traçando”, descreveu a bailarina.

Lore foi diagnosticada com Neuroma de Morton, doença que causa dores, incômodo e sensibilidade nos pés, e que por isso tem tomado muitos medicamentos que afetaram seu estômago.