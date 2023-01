Lu Samarato lança coleção ‘Adjá – Ritmos’ inspirada em sons sagrados

Fascinado pela moda desde que assistia às saídas do Ilê Aiyê no Curuzu, Lu Samarato tornou-se estilista e produtor de moda. A carreira começo em 2014 como assistente de produção e foi evoluindo em sua identidade, até que o criativo decidiu apostar em uma linguagem mais descolada para suas produções.

Para abarcar estas novas peças, há um ano, Samarato lançou a marca Olorum, que desfilou no Afro Fashion Day de 2022. Agora, ele se prepara para lançar a coleção ‘Adjá – Ritmos’. O nome adjá se refere ao instrumento musical utilizado nos rituais de candomblé e de Umbanda.

Inspirada nos simbolismos sonoros, a coleção ressalta a mistura desses elementos com movimentos, destacando a espontaneidade dos corpos nos passos certos. O ritmo se faz como um dos princípios da moda, com a repetição de uma forma ou elemento.

“A Bahia dança em cada esquina, no batuque de suas ruas e vielas; a terra do sincretismo religioso é, também, a do caldeirão musical”, ressalta o criador.