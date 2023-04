Bandido rouba moto no Lago Sul, foge e leva tiro na Asa Sul

Um assaltante foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), a maior unidade de saúde pública da capital do país, após ser atingido na panturrilha por um tiro na comercial da 314/315 Sul.

O ferido, segundo a Polícia Militar, estava em uma moto e tentou assaltar um outro motoboy antes de ser baleado. O autor dos disparos, no entanto, não foi encontrado pela PM no local. A Polícia Civil vai investigar os fatos.

Testemunhas informaram que o criminoso roubou uma moto no Lago Sul, na altura do Gilberto Salomão, e seguiu cometendo uma série de tentativa de roubos a outros motociclistas e pedestres até chegar na Asa Sul, onde foi baleado. Não foi informado o estado de saúde do suspeito.

