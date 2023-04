Luan Santana aparecerá na Globo duas vezes no domingo. Saiba detalhes

Os fãs de Luan Santana podem se preparar para sentar na frente da televisão neste próximo domingo (16/4). O cantor sertanejo irá aparecer em dois canais do Grupo Globo durante o próximo dia. A primeira delas em uma reportagem do Fantástico, na TV Globo, já a segunda, em um show ao vivo que será transmitido pelo Multishow

O Fantástico exibirá matéria sobre a gravação do DVD de Luan City 2.0, ocorrida em 18 de março, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A reportagem de Luciana Mussi traz bastidores, estrutura e todos os detalhes da grandiosa produção, uma das maiores do Brasil.

foto-abre-luan-santana-fantastico-2023-min

Luan Santana vai aparecer em reportagem no Fantástico e show no Multishow no próximo domingo (16/4)Reprodução

Além disso, Luan Santana vai levar a sua turnê Luan City para a ExpoLondrina 2023. A apresentação será transmitida ao vivo e com exclusividade pelo Multishow, na programação do Circuito Sertanejo. A exibição será a partir da meia-noite, de sábado para domingo, com apresentação de Chinaina, Laura Vicente e Kenya Sade.