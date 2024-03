No SBT, Virgínia esclarece briga de audiência com Serginho Groisman

Nesta sexta-feira (22/3), o SBT organizou uma coletiva de imprensa com Virgínia Fonseca para dar detalhes do Sabadou, programa que será comandado pela influenciadora. No bate-papo, a esposa de Zé Felipe falou sobre briga de audiência com o Altas Horas, Serginho Groisman, na TV Globo. “Ele [Serginho] é maravilhoso”, disse.

“O Serginho é maravilhoso. Acredito que não existe competição. Não tem nem como competir. Ele está na televisão há anos-luz. Nunca foi pensando numa concorrência com ele. É meio improvável. Ele [Altas Horas] está consolidado já”, completou.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor também comentou sobre a oportunidade de estrear como apresentadora e que não pensa na concorrência: “Chegou essa oportunidade, que eu sempre quis. Então, eu abracei. Espero que dê certo por mim, pelo meu trabalho e ponto. Todo mundo pode dar certo, porque tem público pra todo mundo. Tá tudo certo, sem confusão”.

O diretor da atração, João Mesquita, também ressaltou que o Sabadou é uma grande novidade e que não está sendo produzido para competir com outra programação. “É simples, funcional, divertido e bem conciso. [Estou] feliz com o resultado, do começo ao fim. Está muito diferente do que é encontrado na concorrência”, ponderou.

Grávida, Virgínia afirmou que a gestação não irá atrapalhar a exibição do programa: “Vamos adiantar as gravações, gravar mais, para quando eu não puder viajar de avião ou tiver de resguardo, ter programa inédito para exibir. Eu tô bem tranquila, sem passar mal, bem-disposta, sem dor de cabeça. Até quase nascer eu vou estar gravando”.

Virgínia Fonseca nos estúdios do Sabadou Rogerio Pallatta/SBT

Virgínia Fonseca nos estúdios do Sabadou

Virgínia Fonseca com Lucas Guedez e João Mesquita Rogerio Pallatta/SBT

O Sabadou tem estreia prevista para o dia 6 de abril, data de aniversário de Virgínia, às 22h15. Terá musicais, jogos, entrevistas, além de debates sobre os assuntos mais comentados na internet. Lucas Gudes e Margareth Serrão, mãe da influencer, também farão parte do elenco, interagindo com o público dentro e fora dos estúdios.

No primeiro programa, convidados especiais como Leonardo e a esposa, Poliana Rocha; Zé Felipe e Nathália Arcuri, especialista em finanças.