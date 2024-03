Luana Piovani detona Justiça espanhola após caso de Daniel Alves

Luana Piovani se mostrou revoltada com a Justiça espanhola por conceder a Daniel Alves o direito de ter liberdade provisória sob o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação atual). Com um texto, a atriz comparou a fortuna do jogador com a fiança estipulada.

“Daniel Alves tem uma fortuna de cerca de 60 milhões de euros. Segundo a Justiça espanhola, ele poderá estuprar mais 59 mulheres”, detonou Piovani, nos Stories do Instagram. Daniel Alves precisa manter distância de 1 km do local em que a vítima mora, trabalha ou frequenta. Ele também não pode se comunicar com ela de nenhuma maneira.

Luana Piovani diz estar “à base de remédios” por culpa de Pedro Scooby

Luana Piovani revelou que está com o psicológico abalado por conta da relação conturbada com o ex-marido Pedro Scooby. Segundo a atriz nas redes sociais, sua vida se tornou um inferno por conta da disputa judicial que trava com o surfista.

“Eu não estou infernizando ninguém, estou tendo uma reação. Tem alguém infernizando a minha vida. Eu estou à base de remédios desde ontem e estou com a minha saúde mental abalada, então tem alguém infernizando a minha vida e estou expondo algo que está acontecendo comigo”, declarou.

Pedro Scooby acionou a Justiça de Portugal por achar ruim a forma como Luana Piovani expõe seu comportamento como pai nas redes sociais. O surfista quer que a ex-mulher pare de criticá-lo online, e a artista rebateu acusando o atleta de ingratidão.

“É que nem aquela história de ‘dedo podre’ ou ‘escolheu mal o pai do seu filho’. Não falem isso, não é dar força. Não tem essa de escolheu mal. A pessoa escolhe sacanear a mãe dos filhos, desestabilizar a mãe dos filhos e aí você diz que a gente escolheu mal? Ele que não está se atentando à missão dele”, continuou.

Luana Piovani detona Pedro Scooby por se negar a fazer festa do filho Luana Piovani usou as redes sociais nessa terça-feira (19/3) para criticar o ex-marido Pedro Scooby. Segundo ela, o surfista não foi capaz de planejar a festa de aniversário do filho mais velho, Dom.

A atriz estava com uma viagem marcada para Paris com uma amiga e acreditou que o ex-BBB se responsabilizaria por organizar as festividades. “Falei: ‘Bom, pelo menos não tenho que pedir para ficarem com os meus pais. Ainda pedi: ‘Pô, produz o aniversário do Dom, né?!’. Primeira vez que você vai fazer isso, eu fiz todas as vezes. Vou estar em Paris e chego um dia antes do aniversário”, contou.

Apesar do pedido, Luana Piovani conta que Pedro Scooby fez mudanças de planejamento e não conseguiu se comprometer com a festa. Sendo assim, ela precisou assumir a responsabilidade, mesmo com a viagem para a França. “A questão é que me neguei a cancelar a minha viagem”, afirmou.

Ela também explicou o motivo de não cancelar sua viagem: “Apesar de ficar com o coração partido, eu faço esse esforço. Nem sei se todo mundo entende o que quero dizer com esforço. Para mim não estar com os meus filhos é sempre um esforço, mas me organizo para fazer, porque tem que ser. Senão depois eu cobro de mim e fico brava comigo.”

Apos o desabafo, a atriz Luana Piovani fez mais uma ponderação, criticando a cultura dos homens. “É só mulher que dá suporte para mulher. Tem a minha funcionária e elas vão segurar a onda com as crianças porque eu vou lá ver a minha mana amada”, finalizou.