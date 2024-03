Traído, marido de participante do Big Brother pede o divórcio ao vivo

Alguém manda essa matéria para a ex-mulher do Lucas Buda, Camila Moura, na DM do Instagram agora! Aconteceu no Big Brother da Colômbia um pedido de divórcio inusitado. O caso, parecido com o do professor de educação física e Pitel, viralizou na web depois que o marido traído entrou no programa e colocou a mulher na parede.

Durante uma dinâmica com os participantes, classificada como “congelamento”, onde as pessoas têm que ficar paradas, sem se moverem, Alejandro Estrada decidiu colocar um ponto final no casamento de 12 anos com Nataly Umaña, depois dela se envolver com um colega de confinamento, Miguel Melfi, 13 anos mais jovem que ela.

Por conta da exposição e se sentindo humilhado pela traição em rede nacional, o rapaz pediu para que a direção do programa lhe desse a oportunidade de participar da prova e surpreender a esposa. “Estou surpreso que tenha feito isso diante das câmeras, que tenha dito que a nossa relação estava indo mal, isso era algo que você podia ter falado antes ou depois [do programa]”, disse ao encontrá-la.

E seguiu: “Isso me leva a pensar, e digo a toda a Colômbia e aos meninos, que sempre numa relação o mais importante é a honestidade, é saber dizer as coisas a tempo. Se tivéssemos dito a tempo, abertamente, tranquilamente, se eu soubesse antes de você vir para cá, não teríamos que estar suportando tanta dor”.

Sem se mexer, Nataly começou a chorar ao ouvir o desabafo de Alejandro, que continuou, tirando a aliança do dedo. “Você não sabe o que eu estou passando (…) É um ciclo encerrado, e venho a público para toda a Colômbia (…) Te desejo felicidade, você vai muito bem aqui”, finalizou Estrada.

Logo após a passagem pela atração colombiana, Alejandro Estrada privou todas as suas redes sociais, mas o burburinho ficou ainda maior. Boninho, esta colunista nunca te pediu nada! Vai que essa moda pega no Brasil? Eita!

Captura de tela 2024-03-11 192131_resized_compressed

O marido traído, Alejandro Estrada e Nataly Umana, no Big Brother da Colômbia Reprodução

Captura de tela 2024-03-11 192024_resized_compressed

Reprodução