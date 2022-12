Luana Piovani expõe sequestro relâmpago e critica violência no Brasil

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para falar sobre a violência no Brasil e resolveu contar alguns casos de sequestros e assaltos que passou na vida. A atriz fez a publicação no Instagram na manhã desta terça-feira (27/12) usando a ferramenta dos Stories.

“Eu já vivi sequestro relâmpago com arma na cabeça no Rio, já fui assaltada à mão armada com a minha mãe em Sampa. Antes de me mudar do Brasil, tinha carro blindado. Era isso que o lugar onde vivia me proporcionava. Pobres de nós, brasileiros”, escreveu a mãe de Dom, Bem e Liz.