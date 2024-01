BBB 24: namorado de sister é processado por agressão, diz Bárbara Heck

Bárbara Heck foi ao Instagram para revelar aos seus seguidores um “babado forte”. A modelo revelou que o namorado de uma sister do BBB 24, que ele não revelou o nome, está sendo processado por agressão.

“Tenho um babado, uma fofoca quentinha. Ontem eu estava numa mesa com várias pessoas e por acaso a gente chegou no assunto Big Brother atual”, declarou a participante da 22ª edição do reality show da Globo.

Na sequência, ela explicou que uma menina que estava no local é testemunha no processo. “Uma menina contou uma história em que ela está sendo testemunha em um processo em que um namorado de uma moça que está neste Big Brother agrediu uma amiga dela, não foi coisa de tapinha ou empurrão. A amiga dela estava toda roxa, ele estourou o tímpano dela”, acrescentou.

De acordo com Heck, a suposta agressão teria acontecido na pandemia, mas a ação ainda estaria correndo na Justiça. “Eu acredito na mudança e evolução do ser humano, mas isso foi bem recente”, encerrou.