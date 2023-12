De cancelada a campeã: relembre a trajetória de Jaquelline Grohalski

Instagram/Reprodução

1 de 1 Jaquelline posa de look azul, com chapéu de cowboy combinando – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoJaquelline saiu “cancelada” no segundo paredão do BBB18. No entanto, sua trajetória em A Fazenda 15 foi diferente. A rondoniense se jogou de cabeça no reality show rural, viveu várias discussões, se apaixonou e fez diversos amigos. Além disso, ela venceu o programa com mais de 50% dos votos. Relembre a passagem de Jaquelline em A Fazenda.

Desde o início, Jaquelline mostrou que não leva desaforos para casa. Isso porque a peoa entrou em embate diversas vezes com os companheiros de confinamento.

Na primeira festa da temporada, a rondoniense avisou a companheira Nadja sobre falas de Cariúcha. Logo após isso, Nadja foi tirar satisfação com a funkeira, que não gostou da atitude de Jaque. Assim, a funkeira e a ex-BBB discutiram.

