Lucas Guth Estevão festeja aniversário de 6 anos com muito futebol

Filho de Luiz Estevão de Oliveira e de Flávia Guth, Lucas é fã de futebol. Ele celebrou os 6 anos com gols e lances em campo 23/04/2023 19:16, atualizado 23/04/2023 19:18

Breno Esaki/Metrópoles

“É goool do Lucas!”. Filho de Luiz Estevão de Oliveira e de Flávia Guth, Lucas é fanático por futebol e um verdadeiro craque quando está em campo. Com a chegada de seu aniversário de 6 anos, o menino queria celebrar com o tema Copa do Mundo. Pensando em como tornar o sonho da criança realidade e idealizar uma comemoração inesquecível, os pais tiveram um insight e resolveram planejar a festa na Escola Oficial Real Madrid Brasília, situada na 608 Sul.

Quando chegou ao espaço, os olhinhos do aniversariante brilharam de alegria e ele correu para jogar bola. Lucas trocou passes com o irmão mais velho, Marcelo Guth. Em seguida, ele e os amiguinhos, vestidos com as camisetas de seus respectivos times do coração, montaram duas equipes. Uma seleção ficou com o colete de cor vermelha e a outra com verde. A terceira trupe de craques optou pelo colete de tom alaranjado.

Lucas Guth Estevão comemora ao fazer um golLucas celebra a conquistaNão faltou bola na rede e goleadas dos craques em campo, é claro. Para dar mais emoção, os jogos tiveram narração de dois comentaristas da MVP Bilingual Sports Center. Houve também árbitro apitando as faltas e atento a cada lance das partidas. Ao fazerem os gols, os garotos corriam para a comemoração com os outros jogadores do time. A torcida vibrou com os dribles e as jogadas geniais dos craques mirins.

Em entrevista à Coluna Claudia Meireles, Flávia Guth contou detalhes da elaboração da festa de 6 anos do filho. “O Lucas, agora, é fascinado, obcecado por futebol. Ele só pensa em futebol e queria fazer uma festa de Copa do Mundo. Chegamos nesse lugar delicioso e pensamos em fazer tudo aqui, com narração. Na verdade, é um grupo, vem o árbitro, os comentaristas, o organizador. A ideia é muito legal”, enfatiza a mãezona.

Toda Copa do Mundo tem premiações, Lucas e seus amigos saíram de campo com medalha dourada e levantaram a taça de campeões. O momento da entrega das condecorações gerou bastante expectativa e felicidade. O aniversariante comemorou ao conquistar a bola de ouro. As crianças, que não compartilhavam da paixão por futebol, aproveitaram os brinquedos, a exemplo da cama elástica e do pula-pula. Sobrou diversão para todos os gostos.

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão.

Adultos e crianças brincaram no Arco e playPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Escorregador para as criançasPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Pula-pulaPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

A festa aconteceu na Escola Oficial Real Madrid BrasíliaPedro Iff/Metrópoles

Decoração e delíciasBolas, chuteiras, apitos, taças, camisetas de times e outros detalhes que remetiam ao futebol ganharam vez na decoração da festa de Lucas Guth Estevão. As tonalidades da bandeira do Brasil — verde, amarelo e azul — coloriram enfeites e artigos da caprichada ornamentação. Atrás da mesa do bolo e de doces, havia um backdrop de um estádio cheio de torcedores. A ideia era fazer o aniversariante e amigos sentirem o clima de uma arena em jogo de Copa do Mundo.

Com cinco andares, o bolo atraiu a atenção da garotada e dos adultos presentes na comemoração. O topo estava suspenso em bolas de futebol e trazia o gesto corporal de um goleiro para impedir um gol. Além das doçuras, os convidados saborearam quitutes típicos de festas infantis, como algodão doce, picolés e finger foods.

Os pimpolhos ganharam como lembrancinha da festa um bolsa recheada de mimos. A recordação também seguiu a temática de futebol ao trazer uma bola estampada com a bandeira de vários países — Alemanha, Brasil, Croácia, Marrocos, Espanha e Inglaterra.

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Mesa do bolo e docesBreno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

DocinhosBreno Esaki/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Decoração da festa de Lucas Guth EstevãoPedro Iff/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Os tons verde e amarelo coloriram a mesa de doçurasBreno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Detalhes dos kitsBreno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Ornamentação da mesa de quitutes adocicados Breno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Enfeite da mesa dos convidados Breno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Detalhe com o nome do aniversariante Breno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Docinhos e chuteira douradaBreno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Lembrancinhas da festa Breno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Taças fizeram parte da decoraçãoBreno Esaki/Metrópoles

Lucas Guth Estevão faz 6 anos e comemora aniversário em campeonato de futebol. Brasília (DF), 23/04/2023. Foto: Breno Esaki/Metrópoles

Apitos colocados na garrafinha de água Breno Esaki/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Decoração da festa com tema de futebolPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Arranjos colocados nas mesas dos convidados Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Detalhes do bolo Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Taça de futebol e docinhos Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Detalhes decorativos Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Docinhos com a cor amarela em referência à camisa da Seleção Brasileira Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Bolo de cinco andares Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

A cor verde também imperou nos itens da ornamentação Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Adornos na mesa de doces Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Chuteira douradaPedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Backdrop com imagem de um estádio cheio de torcedores Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Bola holográfica Pedro Iff/Metrópoles

Brasília-DF (23/04/23). Aniversário de Lucas Guth Estevão. Fotos: Pedro Iff/Metrópoles.

Lembranças para os convidadosPedro Iff/Metrópoles

Confira os cliques:

Confira os cliques:

Espaço: Escola Oficial Real Madrid Brasília

Equipe de comentaristas, árbitro, técnico e organizador: MVP Bilingual Sports Center Brasília

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

