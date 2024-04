Luciano Huck defende ser “isentão” na política

Apresentador falou sobre o tema em sua conta no X (antigo Twitter) neste sábado (18.abr)

O apresentador Luciano Huck durante a edição 2023 do Rio Innovation Week reprodução/Instagram @rioinnovationweek – 5.out.2023

O apresentador Luciano Huck publicou um vídeo no X (antigo Twitter) neste sábado (18.abr.2024), no qual fala sobre termos utilizados para classificar a posição política e ideológica das pessoas. Na post, defendeu o direito de não se encaixar “em nenhum dos dois lados ”, referindo-se à direita ou esquerda.

“Na internet, costumam chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de ‘isentão’. Outras pessoas, chamam de ‘liberal’. O nome não importa muito, o que importa para mim é pensar que, quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha para muita ideia boa –que vem de um lado ou de outro”, disse o apresentador. Concluiu, dizendo:

“Não tem problema se identificar com um dos dois lados. O que estou querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá para chutar com os dois pés”.

Huck esteve cotado para se filiar a um partido político e representar a 3ª via na corrida presidencial. Porém, aceitou ser o substituto de Fausto Silva no principal programa das tardes de domingo da Rede Globo e abriu mão da candidatura, em janeiro de 2021.