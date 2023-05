Luigi Moretto lança vídeos books para levar conhecimento e acesso a quem tem o sonho de se tornar cabeleireiro

A alta relevância no mercado e o conhecimento profundo no mundo dos cabelos, fez o empreendedor de sucesso oferecer aulas gratuitas para aumentar a acessibilidade a capacitação profissional

A forte atuação desde 2010 no mercado da beleza e da saúde dos cabelos, fizeram com que Luigi Moretto, Hair Stylist referência na área de colorimetria, loiras, transição capilar e alongamento – e também cabelereiro de muitas famosas e influenciadores de dentro e fora de São Paulo – expandisse a carreira de educador para passar a acessibilidade profissionalizante adiante. Como diretor criativo e idealizador do Espaço Studio Moretto, localizado no coração na capital paulista, Luigi acumulou mais de uma década de conhecimento e experiência na área e assim, acaba de lançar uma série de vídeo aulas on-line repletas de conteúdo e ensinamentos totalmente gratuitos sobre o mundo dos cabelos para capacitar cabelereiros pelo Brasil a fora.

As aulas do especialista em loiras, cacheadas, morenas, ruivas, alongamentos, cortes, tinturas e mechas, são uma enciclopédia básica para quem deseja ingressar na carreira de tesouras e tintas. Tudo fruto do conhecimento acumulado nos mais de 35 cursos que ele já esteve presente no Brasil e no exterior, além da participação nos mais diversos eventos, feiras e especializações pelo mundo todo.

Movido pela vocação de cuidar do outro, a carreira do especialista começou bem antes, na sua primeira profissão, quando atuava como enfermeiro. Depois de anos na área da saúde cuidando de fora para dentro de inúmeros pacientes em rotinas exaustivas, decidiu abandonar a enfermagem, mas não queria deixar a saúde de lado. Foi aí que a paixão pelo mundo dos cabelos tomou conta.

“No início da carreira como cabelereiro tive que me virar para aprender, pagar cursos e investir para mudar de profissão. Senti muita falta de cursos que pudessem me capacitar e por isso decidi oferecer meus conhecimentos de forma gratuita para quem, assim como eu, quer mudar de área, mas não tem o acesso em mãos”, fala o especialista.

Luigi conta ainda que é movido pela constante busca de inovações, tendências e tudo o que há de mais moderno na tecnologia do mundo da beleza e da moda para os cabelos e por levar sua paixão para elevar beleza e autoestima a milhares de pessoas e deseja que isso seja disseminado para quem mais tiver essa vocação.

“Senti que precisava ir além da minha presença constante em TVs, colunas em revistas e as inserções nos sites, rádios e podcasts. Quero passar meu conhecimento profissional para capacitar e mudar a vida de quem amar os cabelos, assim como eu”, diz o especialista afirmando que as suas aulas on-line gratuitas já estão disponíveis para grupos que se interessarem.

Maiores Informações:

Instagram @luigimoretto

Studio Moretto

Rua da Consolação, 2004 – Consolação, São Paulo – SP (Mezanino da loja lustres Yamamura)

Telefone: (11) 3129-4691