Luísa Sonza, Gloria Groove e blocos pré-Carnaval reúnem milhares de foliões em São Paulo e no Rio de Janeiro

O clima de Carnaval já invadiu tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, isso porque neste fim de semana estão acontecendo os primeiros eventos e blocos de rua. A capital paulista terá ao todo 511 desfiles espalhados pela cidade, indo desse período pré-carnaval até o dia 26 de fevereiro. A Prefeitura de São Paulo estima que os bloquinhos atraiam 15 milhões de foliões para as ruas da cidade. Entre os destaques deste sábado, 4, estão o CarnaUOL, que reuniu uma multidão para acompanhar shows de Luísa Sonza, Gloria Groove e Claudia Leitte, e o Ensaio Monobloco, que começa às 22h, na Barra Funda. Os bloquinhos também agitaram as regiões Pinheiros, Consolação, Centro, Itaim Bibi, Lapa e Brás.

No Rio, a CET precisou montar um esquema especial para que os blocos que tiveram aprovação da prefeitura consigam dominar as ruas com segurança. Para facilitar a vida do folião, também foi criado um aplicativo chamado “Partiu Bloquimmm”, disponível para IOS e Android, que reúne informações como bairros, datas, horários e trajetos dos blocos de rua. A programação deste sábado no Rio incluiu os bloquinhos Fala Meu Louro, Carnavraaau e Cordão da Prata Preta. Ao longo de todo o dia, os foliões puderam se reunir em diversas regiões como Lagoa, Piedade, Tijuca, Realengo e Santa Tereza.

Confira a programação deste domingo, 5:

São Paulo

Ensaio do Broco da Burocra, 10h, Santa Cecília

Ensaio Aberto do Urubó – Grátis, 1 2h, Freguesia do Ó

Feijoada do Bloco Não Serve Mestre, 12h, Pinheiros

Domingo Ela Não Vai – Grátis, 13h, Barra Funda

Maracatu Bloco de Pedra, 13h, Lapa

Esquenta do Minhoqueens – Grátis, 14h, Itaim Bibi

Concurso de Marchinhas do Nois Trupica Mais Não Cai com Batuntã, 14h, Pinheiros

Ensaio do Acadêmicos do Baixo Augusta – Grátis, 14h, Santa Cecília

Ensaio aberto do Bloco da Ursal – Grátis, 14h, Barra Funda

Lançamento do tema do Explode Coração, 14h, Santa Cecília

Bagaceira no Mundo Pensante, 17h, Bixiga

Ritaleena na Casa Natura, 18h30, Pinheiros

Rio de Janeiro

Bloco da Lexa, das 7h às 12h – Rua Primeiro de Março – Centro

Bloqueen, das 8h às 13h – Av. Infante Dom Henrique, 10 – Flamengo

Bloco Me Esquece, das 8h às 13h – Rua jardim Botânico com Rua Pacheco Leão – Jardim Botânico

Ensaio Multibloco, das 8h às 12h – Av. Gomes Freire, 430 – Lapa

Piratas Ordinários, das 9h às 14h – Largo São Francisco da Prainha – Saúde

Bloco Bigodinho Esticado, das 9h às 15h – Rua Adriano, 300 – Méier

Bloco Vira Lata, das 9h às 14h – Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N – São Conrado

Mini Seres do Mar, das 9h às 13h – Rua General Glicério, 445 – Laranjeiras

Se Cair Eu Como, das 10h às 16h – Praça Calcutá – Freguesia (Ilha do Governador)

Amigos da Barra, das 13h às 18h – Av. Lucio Costa, 3.800 – Barra da Tijuca

Bloco Chá da Alice, das 14h às 20h – Praça Tiradentes – Centro

Bloco Folia do Largo do Sapê, das 16h às 22h – Rua Nuassu, 39 – Bento Ribeiro

Banda Cultural do Jiló, das 14h às 20h – Rua Pinto de Figueiredo, 26 – Tijuca

Bloco Chinelo de Dedo, das 14h às 20h – Rua do Mercado, 23 – Centro

Bloco das Gambás, das 14h às 20h – Rua Aristídes Lobo, 217 – Rio Comprido

Bloco Foliões do Rio, das 14h às 20h – Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1051 – Jardim Guanabara (Ilha do Governador)

Bloco Xodó da Piedade, das 16h às 22h – Rua Silvana, 226 – Piedade

Bloco Coração das Meninas, das 16h às 22h – Praça da Harmonia – Gamboa

Bloco Unidos do Rego Bastos, das 16h às 21h – Rua Rego Barros, 72 – Santo Cristo

Bloco Independente do Morro do Pinto, das 17h às 22h – Rua Farnese, 81 – Santo Cristo