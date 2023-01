Luiz Caldas festeja 60 anos em show com convidados ilustres

“Claro que tem que ser com música”. Essa é a resposta do artista baiano Luiz Caldas sobre como escolheu comemorar seus 60 anos de vida. E assim será: o show acontece nesta quinta (19), 19h, no palco da Concha Acústica do TCA, onde quem for cantar parabéns para o pioneiro da axé music verá também as participações de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Armandinho Macêdo e Durval Lelys.

O anfitrião adianta que os artistas convidados fazem parte da sua história, pessoas com quem ele compartilha uma grande amizade e o amor pela música. “Brown, por exemplo, é um cara que esteve comigo desde o início disso tudo. A gente tem um carinho e um respeito mútuos gigantescos, a obra dele fala por si só e eu tenho a honra de ser parceiro em muitas canções. A gente tem uma história muito bonita na música brasileira, na música baiana. Vai ser maravilhoso esse encontro do Pai do Axé com o Cacique”, comemora Luiz.

Com Durval Lelys, a parceria também é antiga: “A carreira de Durval se funde com a minha no início do Asa de Águia. Até antes disso, com o Bloco Mel, quando ele fez um disco com Ricardo Chaves e eu gravei as guitarras com ele. Desse dia em diante, nós travamos uma irmandade fora de série. Durval é uma pessoa que todos adoram pelo astral altíssimo que ele tem e pelo artista maravilhoso que ele é. Vai ser muito bom”.

Sobre Ivete Sangalo, Luiz Caldas realça que ela é a maior representante da Axé Music. “É a nossa rainha, além de ser uma grande amiga. Recebê-la num dia como esse vai ser um presente, não só para mim, mas para todo o público que vai estar presente lá na Concha”. E, claro, que não poderia faltar a guitarra baiana de Armandinho Macêdo. “Ele é um amigo e mestre que eu amo. Antes de eu ter iniciado o movimento da Axé Music, ele já era meu amigo e já trocávamos muitas ideias”, relembra o aniversariante.

Além da axé music, Luiz Caldas chega aos 60 anos celebrando outro grande feito: há 9 anos, o cantor, compositor e multi-instrumentista vem lançando um álbum por mês, cada um dentro de um gênero diferente. “Eu sou música”, costuma dizer o artista quando é questionado sobre a inspiração e a motivação de produzir incessantemente.

Como começou a cantar em bailes aos sete anos de idade, ao completar 60 anos Luiz Caldas soma 53 dedicados à música. Primeiro foi como cantor mirim, depois como um adolescente autodidata que, só de olhar outros músicos das bandas de baile, aprendeu a tocar com maestria quase todos os instrumentos. E quando a voz estabilizou, revelou-se como esse cantor, compositor e multi-instrumentista pronto para abalar as estruturas da música brasileira.

“A música não existe sem as pessoas que a escutam. Então fazer música nos torna sensíveis ao outro. Ao longo do tempo, isso faz com que o artista, que quase sempre já é sensível, cresça como ser humano também. E foi assim que eu consegui me mover na vida, mesmo com os altos e baixos comuns a trajetória de artista, mas sempre superando tudo com os pés no chão literalmente”, brinca.

SERVIÇO: – Luiz Caldas – 60 anos, com participação de Armandinho Macêdo, Carlinhos Brown, Durval Lelys e Ivete Sangalo | Quinta (19), às 19h, na Concha Acústica do TCA | ingressos: R$ 160/ R$ 80 (pista) e R$ 320 / R$ 160 (camarote). ESGOTADOS,