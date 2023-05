Produtora audiovisual lança site na Saladearte-Cinema do Museu

A produtora e distribuidora Borboletas Filmes & Pombagens lança seu site em evento nesta terça-feira (9), às 19h, na Saladearte – Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. Na página, será possível encontrar todos os trabalhos, projetos e serviços da produtora, comandada pela cineasta Camila de Moraes. “Somos uma empresa vocacionada para a realização, produção, distribuição e gestão de conteúdos culturais, com expertise acentuada para os conteúdos audiovisuais identitários”, afirma Camila.



A noite contará com recepção musical de Rick carvalho, tocando Kora, harpa-alaúde muito utilizada na África ocidental. E com aa exibição do curta Romão, do diretor carioca Clementino Junior, que estará presente e vai para bater um papo sobre o trabalho, que conta a história de Marcos Romão, famoso ativista do movimento negro no Rio e criador do SOS Racismo na Cidade. Romão é um dos títulos do catálogo da produtora, que tem filmes como a animação Ewé de Òsányìn: O Segredo das Folhas” (2021), dirigida por Pâmela Peregrino, e o premiado longa-metragem O Caso do Homem Errado, dirigido por Camila.

O quê: Lançamento do site da Borboletas Filmes & Pombagens e exibição do curta-metragem Romão, de Clementino Junior

Quando: 09 de maio – Terça-feira

Hora: 19 horas

Local: Saladearte Cinema do Museu / Av. Sete de Setembro, 2195 – Vitória / Salvador

Entrada gratuita