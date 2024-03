Luiza Brunet agradece Ana Maria Braga por entrevista com Yasmin Brunet

Eliminada no BBB 24, Yasmin Brunet tomou o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (13/3). A apresentadora do Mais Você questionou a modelo sobre diversos momentos do reality. Luiza Brunet aproveitou o Instagram para elogiar a conduta de Namaria durante a entrevista.

“Que orgulho tenho da Yasmin. Agradeço a Ana Maria Braga pelo carinho, respeito. Saiba que eu e o Brasil respeitamos sua história e a admiramos muito. ‘Ser uma boa mãe é isso, não há modelo perfeito, cada uma faz individualmente o seu melhor.’ Te amo, Yasmin”, disse Luiza.

Yasmin Brunet assiste cena sobre seu corpo Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 na última terça-feira (12/3) e participou do Bate-Papo BBB. Durante o programa, a modelo finalmente ficou sabendo sobre a tão comentada cena sobre o seu corpo e revelou que ficou decepcionada, já que Rodriguinho era seu aliado.

“Lá dentro é uma outra realidade, a gente não sabe de nada, só o que chega aos nossos ouvidos por outras pessoas. A gente tem que escolher confiar ou não, e às vezes a gente confia e se decepciona, como agora nesse momento”, disse, com uma cara de poucos amigos.

Rodriguinho não quis desvalorizar corpo de Yasmin Logo na primeira semana do BBB 24, Rodriguinho e outros participantes viralizaram após analisarem sobre o corpo de Yasmin Brunet. Após ser eliminado do reality, com 78,23%, o pagodeiro reviu a cena e contou que não quis desvalorizar a modelo.

“Não sei como viram isso, mas não senti que esse meu comentário não foi para desvalorizar ela, jamais. A minha intenção foi de falar: ‘Cara, você está falando de beleza baseado no que você já viu, no que você conhece ela de fora, nas redes, a Yasmin não é mais uma menininha’”, justificou.

Na sequência, Rodriguinho disse que não queria falar sobre o corpo da modelo. “Não sei qual a referência que ele estava tendo. Queria que ele parasse com o assunto”, completou. Ele também foi questionado sobre o porque não abriu o jogo com Yasmin Brunet, ao ser confrontado por ela e declarou que não se lembrava de ter falado sobre o assunto.

Luiza Brunet detona Rodriguinho após falas sobre o corpo de Yasmin Após o vídeo em que Rodriguinho comenta sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24 e afirma que a aparência da modelo “já foi melhor” viralizar, a mãe dela, Luiza Brunet, detonou o cantor nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Luiza Brunet criticou a postura de Rodriguinho e dos brothers que estavam com ele no momento. “Quanta ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, ironizou.

A atriz ainda citou o caso de agressão envolvendo o cantor para criticá-lo: “”Pai de cinco filhos e agressor de mulher”.

“Três homens com ego ferido porque Yasmin nunca daria bola para eles”, completou Luiza ao defender a filha.

Comentários machistas Após Maycon e Lucas Luigi afirmarem que Yasmin Brunet se veste de forma provocativa no BBB 24, outros brothers decidiram analisar o corpo da participante na sexta-feira (12/1). Eles foram duramente criticados na web.

Durante uma conversa no quarto do líder, Rodriguinho, Nizan perguntou a alguns participantes o que eles achavam do corpo da modelo. “O que vocês acham da Yasmin de corpo?”, questionou enquanto eles a assistiam pelas câmeras exclusivas do cômodo. A resposta de Rodriguinho, porém, não pegou bem.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse o cantor. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, opinou Nizam. Veja o vídeo aqui.