Luiza Zveiter faz forte desabafo ao recordar luta contra obesidade

Reprodução

1 de 1 Luiza Zveiter – Foto: ReproduçãoLuiza Zveiter fez uma reportagem, no Mais Você, da TV Globo, sobre como as pessoas sedentárias praticavam bodyboard e usam o esporte para ter uma vida mais saudável. Durante a apresentação da matéria, ela relembrou da própria luta contra a obesidade e fez um forte desabafo.

“Eu lembro muito da minha fase obesa, de me limitar, nunca me imaginei indo surfar também. Uma coisa que acaba limitando a gente. O medo do mar, achar que a gente está gordo para fazer alguma coisa. Isso é tudo coisa da nossa cabeça. Só a gente sabe o que a gente sente intimamente”, contou.

Luiza Zveiter

Antes e depois de Luiza Zveiter emagrecer Reprodução

Luiza Zveiter_1

Luiza Zveiter Reprodução

Luiza Zveiter_2

Luiza Zveiter antes da bariátrica aos 18 anos Reprodução

Luiza Zveiter_4

Luiza Zveiter atualmente Reprodução

Luiza Zveiter também já falou sobre a luta contra a obesidade nas redes sociais. Em novembro de 2023, escreveu sobre a cirurgia bariátrica que realizou quando tinha 18 anos. “Uma menina com 18 anos, sem depressão, sem tristezas aparentes, que vivia a vida sorrindo, sempre fazendo piada das coisas, com 136 kg. Mas que não vivia por completo tudo que as meninas da sua idade viviam”, escreveu na ocasião.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?