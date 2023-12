Lula almoça com repatriados de Gaza no Natal

Presidente se encontrará na 2ª feira (25.dez) com grupo de 30 pessoas, que chegou ao Brasil no sábado (23.dez)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçará na 2ª feira (25.dez.2023), dia de Natal, com os brasileiros e familiares repatriados da Faixa de Gaza que chegaram a Brasília no sábado (23.dez). O encontro será ao meio-dia no hotel de trânsito da Base Aérea da capital federal. São 16 brasileiros, com dupla nacionalidade, e 14 familiares palestinos. O grupo, que é o 3º a ser resgatado de Gaza pelas autoridades brasileiras, deixou a região na 6ª feira (22.dez) e embarcou no dia seguinte do Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito, com destino a Brasília.