Lula amplia espaço do MST no governo e na Câmara

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ampliou seus espaços no governo Lula na última semana. Na quarta-feira (15/3), o ex-coordenador de produção do movimento, Milton José Fornazieri, foi nomeado para a Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Nesta quinta (16/3), o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) foi indicado para a vice-liderança do partido de Lula na Câmara dos Deputados. Assunção está no seu quarto mandato. Antes disso, participou do trabalho de base do MST e ocupação de terras no interior da Bahia.

Integrou a direção nacional do MST e se elegeu deputado estadual com a maior votação do estado em 2006. Como vice-líder do PT na Câmara, Assunção poderá participar das reuniões de liderança, onde são definidas as pautas de votação da Câmara, além de orientar os votos da bancada.

Já Milton Fornazieri será responsável por coordenar as ações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que conta com um orçamento de R$ 1,5 bilhão previsto para 2023. No MDA, ele também deverá fiscalizar contratos de crédito fundiário e gerenciar as ações do governo federal voltadas para a assistência técnica e extensão rural.