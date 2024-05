Lula assina decreto de reajuste do Imposto de Renda em evento de 1º de Maio no estádio do Corinthians

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto de reajuste da tabela do Imposto de Renda durante um evento das centrais sindicais na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste de São Paulo, em comemoração ao Dia do Trabalho, celebrado internacionalmente nesta quarta-feira, 1º de Maio. A medida amplia a isenção para quem recebe até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.824. Lula afirmou que, até o final de seu mandato, a isenção será para quem ganha até R$ 5.000. Durante o discurso, o presidente destacou a importância de fazer com que os mais ricos contribuam mais, aliviando a carga tributária sobre os mais pobres. “Vamos despenalizar as pessoas de classe média que pagam muito e fazer com que o muito rico pague mais, porque só o pobre paga. Nessa proposta do Imposto de Renda, todo alimento da cesta básica será desonerado. Não terá Imposto de Renda sobre a comida do povo trabalhador desse país”, declarou o petista.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp O reajuste, que já estava em vigor por meio de medida provisória aprovada pelo Congresso, agora se torna lei com a sanção presidencial. O último ajuste na tabela do Imposto de Renda havia sido feito em 2015, e a discussão sobre o tema já estava em andamento durante a transição de governo. Lula ainda destacou a importância da redução de atritos com o Congresso para a aprovação de projetos alinhados aos interesses do governo, elogiando a competência dos ministros e deputados em dialogar em vez de conflitar. Além do reajuste da tabela do IR, o petista aproveitou o evento para assinar um segundo decreto relacionado ao trabalho doméstico. O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Luiz Marinho (Trabalho), Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Anielle Franco (Igualdade Racial), e teve um público menor do que o esperado, como o próprio presidente admitiu. “Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar.” A ausência de artistas famosos foi uma escolha para evitar possíveis manifestações contrárias ao governo, segundo os organizadores. Torcedor do Corinthians, Lula também se encontrou e tirou fotos com o presidente do clube, Augusto Melo, e com os ídolos alvinegros Edilson, Basílio e Zé Maria.

