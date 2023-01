Lula assina MPs e prorroga desoneração dos combustíveis, reduz acesso a armas e garante Bolsa Família de R$ 600

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou neste domingo, 1º, durante cerimônia de posse, Medidas Provisórias (MPS) e decretos para prorrogar a desoneração dos combustíveis no Brasil, reduzir o acesso a armas, garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e reforçar o combate ao desmatamento. Outra medida editada foi a formação do novo governo, que terá 37 ministérios. O petista tomou posse no Congresso Nacional neste domingo, vinte anos após sua primeira eleição. Além de apoiadores, estiveram presentes 65 delegações internacionais, ministros de negócios estrangeiros e enviados especiais. A cerimônia para o início do terceiro mandato de Lula começou com o tradicional desfile pela Esplanada dos Ministérios. O presidente apareceu no Rolls-Royce presidencial ao lado do vice, Geraldo Alckmin, a primeira-dama Janja Lula da Silva e Lu Alckmin, esposa do vice-presidente. Eles andaram com a cobertura do carro aberto e sem a tradicional cavalaria acompanhando o trajeto. Foi a primeira vez na história brasileira que um vice acompanhou o presidente dentro do mesmo carro. Tradicionalmente, o Rolls-Royce presidencial é utilizado pelo Chefe de Estado no desfile da cerimônia de posse entre a Catedral de Brasília e o Congresso Nacional.

