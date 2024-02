Lula autoriza pagamento de R$ 20,5 bi em emendas até 30 de junho

Esse é o prazo que o governo terá para fazer as transferências voluntárias antes da vedação da Lei Eleitoral; leia o cronograma

Até o fim de 2024, a quantia programada é de R$ 25,1 bilhões para emendas individuais, R$ 11 bilhões para emendas de comissão e R$ 8,6 bilhões para emendas de bancada; na imagem, Lula e Lira participam da posse de Flávio Dino no STF Sérgio Lima/Poder360 – 22.fev.2024

Houldine Nascimento 23.fev.2024 (sexta-feira) – 0h23

atualizado: 23.fev.2024 (sexta-feira) – 0h27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na 5ª feira (22.fev.2024) um decreto em que define o cronograma mensal de pagamento do Executivo em 2024. O documento mostra como será feito o desembolso de cada ministério.

Os recursos também incluem despesas indicadas pelos congressistas, caso das emendas. De acordo com o decreto (íntegra – PDF – 380 kB) publicado em edição extra do Diário Oficial da União, os ministérios estão autorizados a pagar até R$ 20,5 bilhões em emendas parlamentares até 30 de junho.

Esse é o prazo-limite que o governo terá para fazer as transferências voluntárias antes da vedação da Lei Eleitoral. Isso se dá porque haverá eleições municipais em 6 de outubro. Caso haja 2º turno, o novo pleito será no dia 27 de outubro.

Depois das eleições, o rito de execução das emendas e de outras despesas discricionárias pode ser retomado. Até o fim de 2024, a quantia programada é de R$ 25,1 bilhões para emendas individuais, R$ 11 bilhões para emendas de comissão e R$ 8,6 bilhões para emendas de bancada.

Na 5ª (22.fev), o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo faria um cronograma para liberar R$ 14,5 bilhões de emendas do Congresso nas áreas da Saúde e da Assistência Social até 30 de junho.

As declarações foram dadas depois de reunião no Palácio do Planalto com o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e com a senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento).