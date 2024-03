Lula cobra aumento da oferta de crédito de bancos públicos

Executivos se reuniram com o presidente por cerca de 2h30 para apresentar os resultados de 2023 e as projeções para 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto durante encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez Sérgio Lima/Poder360 – 06.mar.2024

Mariana Haubert 8.mar.2024 (sexta-feira) – 13h34



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta 6ª feira (8.mar.2024) com os presidentes dos bancos públicos para a prestação de contas sobre os resultados obtidos em 2023 e as projeções para 2024. O chefe do Executivo cobrou o aumento da oferta de crédito e dos resultados positivos das instituições. Os executivos enfatizaram ainda o alinhamento na atuação entre os bancos.

“Foi uma reunião para prestação de contas de 2023 e apresentação de um balanço para 2024”, disse Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal ao final da reunião. O encontro, realizado no Palácio do Planalto, durou cerca de 2h30.

De acordo com Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Lula pediu aumento na oferta de crédito para ampliar o acesso a programas sociais. “O presidente trouxe para nós necessidade de mantermos o banco forte, com resultado interessante, cuidando do país e cuidando do crédito. Ele sempre procura saber como está o crédito para agricultura familiar, para o agro, para Minha Casa, Minha Vida, como estão andando das liberações dos bancos públicos”, disse.

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, disse que o presidente também cobrou melhores resultados financeiros para 2024. “[Lula disse que] os bancos públicos precisam crescer mais e chegar a públicos prioritários. No caso do Banco do Nordeste, temos vocação para microcrédito e micro e pequena empresa, então ampliar essas condições e trabalhar naquilo que é estratégico para criação de emprego e renda no Nordeste”, disse.

O executivo ressaltou a prioridade que, de acordo com ele, Lula tem dados aos bancos públicos em seu governo. “Os bancos públicos passaram momento difícil no governo passado, até porque havia até olhares sobre a importância desses bancos. E o presidente Lula quer fortalecer os bancos públicos”, disse.

Segundo Câmara, ele e os demais executivos ressaltaram ao presidente a atuação conjunta das instituições. “Os bancos públicos estão conversando muito. Temos que trabalhar conversando muito e sem sobreposição de tarefas para chegar a mais locais, com mais atividades e cada um respeitando a competência do outro”, disse.

Participaram do encontro:

Rui Costa – ministro da Casa Civil; Fernando Haddad – ministro da Fazenda; Tarciana Medeiros – Presidenta do Banco do Brasil; Aloizio Mercadante – presidente do BNDES; Carlos Vieira – Presidente da Caixa; Luiz Claudio Moreira Lessa – presidente do Banco da Amazônia; Paulo Câmara – presidente do Banco do Nordeste.