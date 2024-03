Lula comemora crescimento do PIB: “bem mais que o previsto”

Presidente alfinetou projeções do mercado financeiro ao citar previsões de resultado de 0,9% no início de seu governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista em 27 de fevereiro de 2024 Ricardo Stuckert/Planalto – 27.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta 6ª feira (1º.mar.2024) o crescimento de 2,9% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2023. Disse que o resultado foi bem maior do que era previsto no início de seu governo, quando o mercado financeiro projetava um crescimento de 0,9%.

“O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%? Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos”, escreveu em sua página no X (antigo Twitter).

Lula está em São Vicente e Granadinas, no Caribe, para participar da 8ª cúpula de chefes de Estado e de Governo da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos). Ele retorna à Brasília na noite desta 6ª feira.

O resultado apresentou leve desaceleração na comparação com 2022, quando a alta foi de 3%. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou R$ 10,9 trilhões em 2023.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados nesta 6ª feira. Eis a íntegra do relatório (PDF – 2MB).

Em entrevista na 3ª feira (27.fev.2024), o presidente havia dito esperar um crescimento acima de 3%. “Nós vamos crescer mais do que qualquer previsão. Nós vamos chegar a 3[%] ou um pouco mais de crescimento este ano. E por que nós vamos crescer? Porque as coisas estão acontecendo”, declarou o chefe do Executivo.

O valor mencionado foi repetido por Lula ao longo de 2023, quando disse por diversas vezes que o resultado contrariaria projeções do FMI (Fundo Monetária Internacional). Em agosto de 2023, o fundo havia revisto a projeção para 2,1%.