Na véspera de ano eleitoral, Nunes anuncia gratuidade nos ônibus de São Paulo aos domingos 

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta segunda-feira, 11, que a gratuidade nos ônibus passará a ser implementada aos domingos a partir do 17 de dezembro. A medida contemplará todos os passageiros nos 4.830 ônibus da cidade, em suas 1175 linhas, da 0h às 23h59. O benefício também valerá para os feriados de Natal, Ano Novo e Aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro. Segundo Nunes, que concorrerá à reeleição nas eleições municipais de 2024, não será necessário o aumento da frota. “A própria ociosidade vai poder assimilar essa demanda. As pessoas vão poder curtir e viver a cidade, ter suas ações desenvolvidas de esporte cultura e lazer”, disse o prefeito, ressaltando que a ideia é manter a tarifa zero “para sempre”. A gratuidade não será aplicada nos metrôs e trens da CPTM. Em ocasiões anteriores, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se mostrou contrário ao projeto. “Sou contra. Absolutamente contra. Não consigo ver viabilidade em você colocar o sistema que tem 8 milhões e 300 mil passageiros com tarifa zero. Que tem estrutura de custos completamente diferentes. Alguém já apresentou de fato a conta de quanto vai ser o subsídio? É hoje esse valor. Com a catraca livre vai ser mais…”, disse Tarcísio, no dia 24 de novembro.

Leia também

Tabata Amaral sofre corte na boca após tentativa de assalto no centro de São Paulo



Tabata Amaral e Datena se encontram em meio às especulações sobre chapa em 2024