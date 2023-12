Lula comemora resultados do governo e diz que Dino segue na Justiça até 8 de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comanda a última reunião ministerial deste ano nesta quarta-feira, 20, em Brasília. Com a presença dos 37 ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o encontro tem como objetivo traçar um balanço das ações do governo federal ao longo de 2023. Para Lula, ainda que existam pontos a melhorar, é momento de comemorar. “Poucas pessoas no mundo acreditavam que a gente pudesse chegar no final de 2023 do jeito que estamos chegando, em uma situação muito boa. O que estamos colhendo é o que foi plantado, para ter boa governança precisa ter credibilidade, estabilidade e previsibilidade.”, disse.

Lula deu início ao seu discurso agradecendo aos líderes do Congresso Nacional e aos ministros, sobretudo Fernando Haddad (PT), chefe da Fazenda, pela aprovação de pautas da agenda econômica. O presidente exaltou a aprovação da primeira política de reforma tributária em regime democrático, a qual, de acordo com ele, foi possível graças a “arte da negociação”. Se ela vai dar todos os frutos que a gente espera, a gente ainda não sabe. É como uma árvore está plantada, precisa colocar água, fertilizando para que a gente dê a certeza que esse país está tratando com uma seriedade a questão econômica”, afirmou.

O chefe do Executivo não deixou de citar, também, a aprovação de seu indicado Flávio Dino para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF): “Com a sua competência só tem uma coisa que não pode trair: seu compromisso com a verdade. Não tem que dar entrevista, estou confiante que será motivo de orgulho para o nosso país depois que assumir dia 22 de fevereiro”. O ministro da Justiça deve seguir no cargo até o dia 8 do próximo mês antes de reassumir seu posto como senador da República, data na qual os três poderes devem se reunir, ainda, para solenidade em lembrança aos atos do 8 de Janeiro de 2023.

“Se tem uma pessoa que tem motivos e razões para estar feliz sou eu. O meu humor não melhorou 100%, mas passei esse ano com uma dor insuportável, já estou 99,9% curado, já estou batendo uma bola. E ainda preciso melhorar meu humor com as pessoas que trabalham mais diretamente comigo. Mas quero agradecer a vocês pelo ano de 2023”, declarou. O presidente Lula fez questão de enfatizar que, para aqueles que tinham dúvidas sobre a relação com o agronegócio em seu terceiro governo, neste ano já foram abertos mais de 70 novos mercados relativos ao segmento. “Quero agradecer de coração, a cada companheiro e companheira”, finalizou.