Lula confirma participação na Cúpula do G7 no Japão

Reunião está marcada para ocorrer nos dias 20 e 21 de maio no município de Hiroshima, no Japão

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente Lula vai participar de reunião da Cúpula do G7



O governo federal confirmou nesta sexta-feira, 5, a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a reunião da Cúpula do G7, que está marcada para ocorrer nos dias 20 e 21 de maio no município de Hiroshima, no Japão. O Brasil participará do segmento de engajamento externo. O grupo é composto por Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e Canadá. “O Brasil compartilha valores que congregam os países do G7 – como o fortalecimento da democracia, a modernização econômica e a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos – e mantém com seus membros permanente coordenação sobre temas da agenda internacional, seja de forma bilateral, seja no âmbito do G20 e de organismos internacionais nos quais o Brasil e os membros do G7 interagem”, diz a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. Além dos países do G7 e do Brasil, também foram convidados para a reunião Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã, e representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Agência Internacional de Energia, da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio e da União Europeia. Lula vai participar pela sétima vez da reunião do G7. No entanto, seu último comparecimento no encontro foi em 2009, durante seu segundo mandato.

*Com informações da Agência Brasil.