Lula convoca reunião com 27 governadores e prefeitos de capitais para esta segunda-feira

Encontro deverá discutir os ataques e depredações contra as instituições democráticas em Brasília no último domingo com o objetivo de dar resposta institucional aos crimes

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou reunião com governadores de Estado para esta segunda-feira



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião com os 27 governadores de Estado e os respectivos prefeitos de suas capitais para uma reunião nesta segunda-feira, 9. A pauta do encontro será os ataques antidemocráticos contra as instituições públicas brasileiras e a depredação do patrimônio realizadas durante a invasão da Praça dos Três Poderes no último domingo, 9, em Brasília. O objetivo do presidente é dar uma resposta institucional aos crimes ocorridos. Ainda neste domingo, o Fórum dos Governadores já chegou a se reunir por videochamada para discutir os ocorridos e prestar solidariedade ao presidente eleito. Nas redes sociais a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), publicou sobre o encontro: “Fórum dos Governadores se reuniu agora a noite e reafirma sua indignação e repúdio veemente diante dos atos golpistas, terroristas ocorridos hoje em Brasília que afrontam a nossa constituição, expressa toda solidariedade e apoio às medidas tomadas pelo presidente os demais Chefes de Poderes e reafirma seu compromisso em defesa das instituições, colocando a disposição as forças de segurança nos estados para somar no restabelecimento da ordem e da paz”. Bezerra ainda confirmou o encontro entre chefes do Executivo nesta segunda.